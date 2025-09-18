Ричмонд
BFMTV: во Франции задержали более 180 человек в ходе массовых манифестаций

Во Франции на массовых протестах пострадали 10 манифестантов.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции задержали 181 человека во время массовых манифестаций, передает BFMTV со ссылкой на МВД страны.

«Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже», — сказано в публикации.

По данным телеканала, пострадали 11 правоохранителей, 10 манифестантов, а также один журналист.

Отметим, во Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, которые правительство предложило на фоне бюджетного дефицита и большого госдолга.

Ранее сообщалось, что в Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню.