BFMTV: во Франции задержали более 180 человек в ходе массовых манифестаций

Во Франции задержали 181 человека во время массовых манифестаций, передает BFMTV со ссылкой на МВД страны.
«Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже», — сказано в публикации.
По данным телеканала, пострадали 11 правоохранителей, 10 манифестантов, а также один журналист.
Отметим, во Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, которые правительство предложило на фоне бюджетного дефицита и большого госдолга.
Ранее сообщалось, что в Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню.