Семья россиян из девяти человек благополучно вернулась из Газы в Москву

Из зоны боевых действий в секторе Газа были эвакуированы первые российские граждане.
Первая группа российских граждан, эвакуированных из зоны боевых действий в секторе Газа, благополучно прибыла в Москву. Семья из девяти человек приземлилась в аэропорту Домодедово вечером 18 сентября.
«В Газе идет война на уничтожение, речь не идет о противостоянии боевикам или об освобождении заложников. Речь идет об уничтожении всего, что позволяет людям жить», — рассказал эвакуированный хирург Сами Абу Снима для РИА Новости.
Эвакуация стала возможной благодаря скоординированным усилиям российских дипломатов. Всего из опасного региона планируется вывезти 50 россиян и их ближайших родственников (26 граждан РФ и 24 палестинца). Среди эвакуированных — 25 несовершеннолетних и 11 женщин.
Эвакуированная семья включает хирурга Сами Абу Снима, его супругу Елену Моисееву, четверых детей и троих внуков. Медик принял решение об эвакуации после получения огнестрельного ранения, которое не позволяло ему продолжать работу в больнице.
Ранее пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что из сектора Газа в Иорданию были вывезены порядка 50 граждан Российской Федерации и их родственников.