Кондитерская фабрика в Армавире ускорила процесс глазирования зефира

Армавирская кондитерская фабрика ускорила процесс глазирования зефира примерно в два раза благодаря внедрению бережливых технологий по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации кубанского города.
В частности, теперь на предприятии зефир глазируют всего за 16 минут, а раньше такой процесс выполняли за 31 минуту. При этом производительность труда сотрудников фабрики выросла на 13%. Кроме того, на предприятии на 17% уменьшился расход упаковочной пленки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.