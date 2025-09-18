Кондитерская фабрика в Армавире ускорила процесс глазирования зефира

В частности, теперь на предприятии зефир глазируют всего за 16 минут, а раньше такой процесс выполняли за 31 минуту. При этом производительность труда сотрудников фабрики выросла на 13%. Кроме того, на предприятии на 17% уменьшился расход упаковочной пленки.