Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актёр Андрей Пынзару устроил лежачую фотосессию: видео

Звезда фильмов и сериалов Андрей Пынзару появился на показе фильма, в котором сыграл одну из ярких ролей. Артист находился в довольно игровом настроении и потому устроил весьма неожиданную фотосессию. Он показывал сердечки в камеру, а потом и вовсе лёг на красную дорожку. Такой перформанс фотокорреспондентам особенно понравился. Смотрите видео закулисья светской кинопремьеры картины «Клевый улов».

Звезда фильмов и сериалов Андрей Пынзару появился на показе фильма, в котором сыграл одну из ярких ролей. Артист находился в довольно игровом настроении и потому устроил весьма неожиданную фотосессию. Он показывал сердечки в камеру, а потом и вовсе лёг на красную дорожку. Такой перформанс фотокорреспондентам особенно понравился. Смотрите видео закулисья светской кинопремьеры картины «Клевый улов».