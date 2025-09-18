Актёр Андрей Пынзару устроил лежачую фотосессию: видео

Звезда фильмов и сериалов Андрей Пынзару появился на показе фильма, в котором сыграл одну из ярких ролей. Артист находился в довольно игровом настроении и потому устроил весьма неожиданную фотосессию. Он показывал сердечки в камеру, а потом и вовсе лёг на красную дорожку. Такой перформанс фотокорреспондентам особенно понравился. Смотрите видео закулисья светской кинопремьеры картины «Клевый улов».