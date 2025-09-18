Овечкин получил травму вскоре после сорокалетия

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», получил травму в ходе тренировок, заявили корреспонденты некоторых СМИ. Форвард, как утверждается, травмировал «нижнюю часть тела».
Овечкину 17 сентября исполнилось 40 лет.
Хоккеист за карьеру забил 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, что является рекордным показателем.
