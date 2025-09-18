В деревне Ямбулат Республики Татарстан после капремонта открыли медпункт

Обновленный ФАП оснащен современным оборудованием. Благодаря этому там смогут проводить точную диагностику и оказывать широкий спектр медицинских услуг. В лечебном учреждении созданы комфортные условия для пациентов. Там, в частности, обустроены просторные и светлые кабинеты и удобная зона ожидания. Также ФАП адаптировали для маломобильных пациентов. Там будут проводить профилактические осмотры, диспансеризацию, оказывать неотложную помощь и консультировать местных жителей по вопросам здоровья.