В деревне Ямбулат Республики Татарстан после капремонта открыли медпункт

Открытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа), обновленного при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», состоялось в деревне Ямбулат в Республике Татарстан, сообщили в совете Тюлячинского муниципального района.
Обновленный ФАП оснащен современным оборудованием. Благодаря этому там смогут проводить точную диагностику и оказывать широкий спектр медицинских услуг. В лечебном учреждении созданы комфортные условия для пациентов. Там, в частности, обустроены просторные и светлые кабинеты и удобная зона ожидания. Также ФАП адаптировали для маломобильных пациентов. Там будут проводить профилактические осмотры, диспансеризацию, оказывать неотложную помощь и консультировать местных жителей по вопросам здоровья.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.