В Госдуме предложили упростить изъятие домов у недобросовестных УК

В России нужно упросить изъятие многоквартирных домов у недобросовестных управляющих компаний. Об этом в четверг, 18 сентября, заявил глава комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в кулуарах Всероссийского форума развития жилищно-коммунального хозяйства.
Сейчас для исключения многоквартирного дома из реестра управляющей компании нужно лишить ее лицензии с помощью обращения в суд.
— Мы предлагаем разделить эти вещи в законодательстве. Лицензии отдельно, а реестр мы предлагаем жестко отделить и ввести простой, понятный, четкий, прозрачный для всех участников механизм изъятия домов из лицензии. Если управляющая компания плохо управляет конкретным домом, то он просто будет изъят из лицензии решением по той форме, которую мы установим, — пояснил Пахомов.
Он добавил, что этот документ не будет требовать судебного разбирательства. Его можно назначить позднее, но сейчас, по словам депутата, «люди не пострадают» — дом сразу передадут другой управляющей компании по всем действующим процедурам. Парламентарий уточнил, что такой законопроект планируют вынести на рассмотрение в Госдуму в период осенней сессии, передает РИА Новости.
Руководитель юридической компании «Кешоков, Битуева и партнеры» Кантемир Кешоков рассказал, что собственники обязаны вносить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, которые поступают либо на счет регионального оператора либо на специальный счет дома — это зависит от решения собственников.