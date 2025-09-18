В Госдуме предложили упростить изъятие домов у недобросовестных УК

Он добавил, что этот документ не будет требовать судебного разбирательства. Его можно назначить позднее, но сейчас, по словам депутата, «люди не пострадают» — дом сразу передадут другой управляющей компании по всем действующим процедурам. Парламентарий уточнил, что такой законопроект планируют вынести на рассмотрение в Госдуму в период осенней сессии, передает РИА Новости.