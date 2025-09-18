Поезд Брест — Минск остановился из-за технической неисправности, пассажиры прибудут в столицу с задержкой

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд Брест-Минск остановился из-за технической неисправности, его пассажиры прибудут в столицу с задержкой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЖД.
Из-за технической неисправности поезд № 738 Брест- Минск, отправившийся из Бреста в 17.46, в 19.05 был остановлен на станции Коссово-Полесское.
Доставка пассажиров данного поезда организована графиковым поездом № 726 Брест — Минск с отправлением из Бреста в 19.03 и прибытием в столицу в 22.28.
Со станции Коссово-Полесское поезд № 726 Брест — Минск отправился в 20.29 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 35−40 минут.
Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД. -0-