Новые данные о погибших в Казимировском лесу в годы ВОВ получили судебные эксперты из Могилева

Поисковые работы в Казимировском лесу проводились в 2024 году. Тогда по останкам, поднятым из семи захоронений, судебными экспертами было установлено, что они происходят от не менее 304 человек, в числе которых 1 ребенок. В июне 2025 года останки перезахоронили и установили рядом памятный знак жертвам геноцида белорусского народа «Древо жизни».-0-