Новые данные о погибших в Казимировском лесу в годы ВОВ получили судебные эксперты из Могилева

18 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новые данные о погибших в Казимировском лесу в годы Великой Отечественной войны получили судебные эксперты из Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
«В рамках расследования Генеральной прокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа из трех захоронений в Казимировском лесу, где захватчики скрывали следы своих злодеяний, прокурорами, следователями, поисковиками и судебными экспертами изъято более 30 тыс. фрагментов костных останков. По результатам экспертиз установлено, что все они человеческие. И принадлежат не менее чем 398 людям, биологический возраст которых варьируется от 25 до 65 лет», — отметила Ирина Рачковская.
Эксперты пришли к выводу, что среди захороненных большинство женщин — не менее 216, мужчин — не менее 182. Из телесных повреждений обнаружено три дырчатых перелома на двух черепах и подвздошной кости, которые имеют признаки огнестрельных.
Поисковые работы в Казимировском лесу проводились в 2024 году. Тогда по останкам, поднятым из семи захоронений, судебными экспертами было установлено, что они происходят от не менее 304 человек, в числе которых 1 ребенок. В июне 2025 года останки перезахоронили и установили рядом памятный знак жертвам геноцида белорусского народа «Древо жизни».-0-