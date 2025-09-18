Ричмонд
Хуситы атаковали отель в израильском городе Эйлат

В Сети опубликовали кадры, на которых запечатлен момент удара йеменских хуситов по городу Эйлат в Израиле. По информации местных властей, пострадавших в результате атаки нет.

Всего на город направили три беспилотника и одну баллистическую ракету. Большую часть ударов удалось предотвратить. Один из беспилотников приземлился на отель.

На опубликованных в Telegram-канале Shot кадрах можно увидеть пожар, возникший в результате прилета, а также момент прилета одного из беспилотников.

До этого Израиль атаковал Катар. Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов, в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи представителей движения ХАМАС, на которой обсуждали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.

Позже премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что Катар оставляет за собой право на ответные действия против Израиля в случае удара по Дохе.

