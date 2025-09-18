Захарова объяснила правила выезда за рубеж с детьми

«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт», — сказала дипломат.
Захарова пояснила, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении исключаются из перечня документов, по которым дети до 14 лет могут выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Она поделилась личным опытом, когда пришлось срочно менять планы поездки из-за необходимости предъявлять паспорт вместо свидетельства о рождении.
Официальный представитель МИД уточнила, что возможность въезда в Россию по свидетельству о рождении сохранится только для детей, выехавших за рубеж до этой даты. Также с 2026 года отменяется оформление свидетельств на въезд в консульствах при утрате или порче документа.
Захарова подчеркнула, что хотя международные договорённости с указанными странами пока действуют, ведётся работа по исключению свидетельств о рождении из числа проездных документов. Она призвала родителей своевременно оформлять загранпаспорта, что можно сделать только при личном обращении законного представителя.
Ранее МВД России предупредило, что оформление заграничного паспорта будет приостановлено, если заявитель, подавший документы в электронном виде, не явится в ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения. В миграционной службе уточнили, что при посещении отделения в течение шести месяцев с момента подачи заявления не потребуется повторно подавать документы и оплачивать пошлину.