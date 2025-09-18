Доктор Мясников рассказал о вреде энергетиков

Доктор добавил, что основной вред энергетиков связан не только с кофеином, но и с большим содержанием сахара, таурина и других стимуляторов. По его словам, сочетание этих веществ провоцирует резкие выбросы адреналина, что вызывает тревожность, панические атаки и бессонницу. Избыточный сахар приводит к скачкам уровня глюкозы, результатом становятся раздражительность и депрессивное настроение. Кроме того, по статистике, подростки, регулярно употребляющие энергетические напитки, чаще начинают курить, употреблять алкоголь или наркотики.