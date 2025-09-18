Доктор Мясников рассказал о вреде энергетиков

Опасность энергетиков не только в кофеине, но и в сахаре, таурине и других стимуляторах.
Врачи призывают ограничить потребление энергетических напитков среди взрослых и полностью запретить их для детей и подростков из-за опасных последствий для психического здоровья. По словам доктора Мясникова, свежие научные данные свидетельствуют о прямой связи между употреблением энергетиков и увеличением риска суицидальных мыслей и попыток.
«Даже половина банки энергетика ежемесячно повышает вероятность суицидальных мыслей на 37%, употребление 5−10 банок в месяц увеличивает риск на 106%, а при потреблении свыше 10 банок вероятность возрастает почти втрое», — подчеркнул эксперт в разговоре с aif.ru. Он отметил, что эти результаты основаны на проверенных научных публикациях с участием 68 тысяч подростков и не являются преувеличением.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНазван главный фактор возникновения многих серьезных болезней.
Доктор добавил, что основной вред энергетиков связан не только с кофеином, но и с большим содержанием сахара, таурина и других стимуляторов. По его словам, сочетание этих веществ провоцирует резкие выбросы адреналина, что вызывает тревожность, панические атаки и бессонницу. Избыточный сахар приводит к скачкам уровня глюкозы, результатом становятся раздражительность и депрессивное настроение. Кроме того, по статистике, подростки, регулярно употребляющие энергетические напитки, чаще начинают курить, употреблять алкоголь или наркотики.