В ФРГ на витрине магазина вывесили табличку с запретом евреям заходить

На витрине магазина в немецком городе Фленсбург появилась табличка с антисемитской надписью, передает местная телерадиокомпания NDR.
«Евреям здесь запрещено находиться! Ничего личного, даже антисемитизма», — приводит NDR надпись на плакате у магазина.
Владелец магазина объяснил появление плаката разочарованием событиями в секторе Газа. Активисты уже обратились к правоохранителям с просьбой проверить мужчину за текст таблички, ведутся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что во французском Марселе протестующие заблокировали военный завод компании Eurolinks, которая поставляет оборудование Израилю.
