Психолог раскрыла, как развод может повлиять на детей Дибровых и Товстиков

«Этакое замазывание белой, золотистой, розоватой, перламутровой красками всего, что происходило. Хотя история на самом деле достаточно с грязным подтекстом. Во-первых, Полина предала подругу. Во-вторых, она была крёстной матерью ребёнка из этой семьи. И вот на этой почве и развивались все эти сахарные, зефирные события, какими она сейчас в этом интервью нам все и представляет. Мол, ее оболгали, а на самом деле у неё чистая душа и всё очень даже благопристойно. Но фасад можно выстроить какой угодно, можно выглядеть такой Настенькой из сказки “Морозко” — наивной, нежной, неким божьим одуванчиком, — рассказала психолог. — Но как показывает практика, именно такие божьи одуванчики — это самые жёсткие предатели, потому что от них этого никто не ждёт. Их образ не предполагает, что от них можно этого ожидать. И как бы красиво история ни была представлена нам как зрителю, фундамент остаётся — мощный цементный, и он называется развал семей и оставление своих родных детей без счастливой семьи».