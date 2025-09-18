Психолог раскрыла, как развод может повлиять на детей Дибровых и Товстиков

Интервью молодой жены телеведущего, которая она дала впервые после начала развода с мужем-телеведущим, не обсудил только ленивый. Большой резонанс вызвало содержание этого интервью, в котором Полина Диброва намекнула, что она не причастна к развалу семьи любовника-миллиардера, мол, там и без неё все было не очень хорошо. Да и не общалась она долго с бывшей подругой, женой любовника. Впрочем, попытка себя обелить не всеми была воспринята на ура. Эксперт в области отношений проанализировала откровения Полины и поделилась своим мнением по данному поводу.
По словам психолога Марианны Абравитовой, схема измен в случае Дибровой классическая: именно близкая подруга уводит мужа из семьи. «Но я не стала бы обвинять здесь одну Полину. На мой взгляд, все четверо виноваты. Куда смотрели сам Дмитрий Дибров и супруга Товстика Елена? Значит, в этих семьях уже была предрасположенность, что они развалились. Возможно, что к этому всё и шло», — поделилась эксперт.
Ну и в самом интервью Дибровой все не так радужно.
«Этакое замазывание белой, золотистой, розоватой, перламутровой красками всего, что происходило. Хотя история на самом деле достаточно с грязным подтекстом. Во-первых, Полина предала подругу. Во-вторых, она была крёстной матерью ребёнка из этой семьи. И вот на этой почве и развивались все эти сахарные, зефирные события, какими она сейчас в этом интервью нам все и представляет. Мол, ее оболгали, а на самом деле у неё чистая душа и всё очень даже благопристойно. Но фасад можно выстроить какой угодно, можно выглядеть такой Настенькой из сказки “Морозко” — наивной, нежной, неким божьим одуванчиком, — рассказала психолог. — Но как показывает практика, именно такие божьи одуванчики — это самые жёсткие предатели, потому что от них этого никто не ждёт. Их образ не предполагает, что от них можно этого ожидать. И как бы красиво история ни была представлена нам как зрителю, фундамент остаётся — мощный цементный, и он называется развал семей и оставление своих родных детей без счастливой семьи».
По словам Абравитовой, данная история с разводом может сказаться и на дальнейшей судьбе детей.
«Конечно, каждый ребёнок, а их у обеих семей много, понесёт вот этот сценарий дальше по жизни. И я считаю, что оправданий таким историям нет, потому что какая бы любовь ни зарождалась, ответственный человек, ответственный родитель в первую очередь должен остановить себя и не идти дальше, не перешагивать этот порог, за которым предательство», — подытожила эксперт.