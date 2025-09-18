Ричмонд
Избирком утвердил регистрацию нового главы Ростовской области

Юрий Слюсарь зарегистрирован в качестве избранного губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 сентября, приняли постановление о регистрации избранного губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Об этом сообщает донской Избирком.

Ранее Юрий Слюсарь направил в Облизбирком заявление об отсутствии обязанностей, не совместимых со статусом главы региона.

Напомним, выборы проводились с 12 по 14 сентября. За Юрия Слюсаря проголосовали более 1,5 млн жителей Дона, это составило 81,25% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.

19 сентября 2025 года донской глава вступит в должность губернатора Ростовской области. Церемония состоится на площадке «ДонЭкспоцентра».

