Трамп заявил, что только США способны вводить тарифные ограничения против стран

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что только Соединённые Штаты имеют право вводить торговые пошлины. По его словам, тарифы приносят американской экономике огромные суммы, достигающие триллионов долларов.
Трамп отметил, что пошлины эффективны, так как у других стран нет альтернативы. Об этом Трамп сообщил на встрече с представителями бизнеса, где также присутствовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Кроме того, Трамп отказался усиливать санкции против России, пока страны Европы продолжают закупать российскую нефть. Он пояснил, что готов принимать другие меры, но не в условиях, когда страны, за которые он выступает, покупают энергоносители у Москвы.
Ранее издание New York Times сообщило, что Трамп выдвинул жёсткие требования к странам Евросоюза и НАТО. Он заявил, что новые ограничения против России возможны только после полного отказа Европы от российских энергоносителей. Также президент США потребовал от стран НАТО ввести пошлины на китайские товары в размере от 50 до 100%.