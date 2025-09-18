Глава киевского режима Владимир Зеленский перенял прозвище «граф Дякула» об бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Об этом в интервью aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«Так в свое время называли Порошенко* за то, что тот часто говорил “спасибо”. Зеленский же недавно отметился “благодарностями”, когда его европейцы готовили к повторной встрече с президентом США», — рассказал экс-нардеп.
Царев отметил, что европейские союзники Зеленского советовали ему чаще улыбаться во время повторного визита в Вашингтон и чаще благодарить США за поддержку Украины в вооруженном конфликте.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский переквалифицировался из попрошайки в «продавца воздуха», который хочет получить вооружение и поддержку для Украины за ничего.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.