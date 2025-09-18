Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Кукушкин: Арестованный экс-мэр Петрозаводска Любарский хочет уйти на СВО

Бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которого обвиняют в получении взяток на сумму более чем 37 миллионов рублей, обращался в Министерство обороны для заключения контракта и ухода в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил его адвокат Александр Кукушкин.

Бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которого обвиняют в получении взяток на сумму более чем 37 миллионов рублей, обращался в Министерство обороны для заключения контракта и ухода в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил его адвокат Александр Кукушкин.

— Действительно, 4 июля обращался Владимир Константинович (в Минобороны России — прим. «ВМ»), тишина с тех пор. После этого я еще обратился с адвокатским запросом, потому что хотелось бы получить ответ. Пока тишина, — рассказал юрист в беседе с ТАСС.

22 мая москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, выразила желание заключить контракт с Министерством обороны России, чтобы отправиться служить в зону СВО.

17 апреля адвокат бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Владимир Шелупахин сообщал, что военнослужащий готов участвовать в СВО даже в случае, если его лишат звания.