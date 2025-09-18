Адвокат Кукушкин: Арестованный экс-мэр Петрозаводска Любарский хочет уйти на СВО

Бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которого обвиняют в получении взяток на сумму более чем 37 миллионов рублей, обращался в Министерство обороны для заключения контракта и ухода в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил его адвокат Александр Кукушкин.