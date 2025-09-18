Адвокат Кукушкин: Арестованный экс-мэр Петрозаводска Любарский хочет уйти на СВО

Бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которого обвиняют в получении взяток на сумму более чем 37 миллионов рублей, обращался в Министерство обороны для заключения контракта и ухода в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил его адвокат Александр Кукушкин.
— Действительно, 4 июля обращался Владимир Константинович (в Минобороны России — прим. «ВМ»), тишина с тех пор. После этого я еще обратился с адвокатским запросом, потому что хотелось бы получить ответ. Пока тишина, — рассказал юрист в беседе с ТАСС.
22 мая москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским и осужденная на два года колонии по статье о хулиганстве, выразила желание заключить контракт с Министерством обороны России, чтобы отправиться служить в зону СВО.
17 апреля адвокат бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Владимир Шелупахин сообщал, что военнослужащий готов участвовать в СВО даже в случае, если его лишат звания.