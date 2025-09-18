Абельская: только 65% стран могут себе позволить производство лекарств из крови, Беларусь в их числе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 65% стран могут позволить себе производство лекарственных препаратов из крови, Беларусь в их числе, отметила в комментарии журналистам главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская, передает корреспондент БЕЛТА.
«На очень высоком уровне находится наша система организации обеспечения кровью и компонентами крови лечебных учреждений. Статистика говорит, что только треть стран имеют национальное специальное законодательство, посвященное вопросам крови. И мы в числе этих стран. Только порядка 65% всех стран в мире могут себе позволить производство лекарственных препаратов из крови, и мы в числе этих стран», — сказала Ирина Абельская.
В Минске сегодня прошел первый день I Белорусско-российского междисциплинарного конгресса «Менеджмент крови пациента в клинической медицине, перспективы и возможности».
По словам Ирины Абельской, это первый конгресс, который сконцентрировал все основные вопросы клинической трансфузиологии. На нем присутствуют специалисты со всех регионов страны, представляющие разные уровни системы здравоохранения. Участвуют хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, педиатры.
По словам главврача центра, к такой важной теме проявлен действительно большой интерес. «А тема важна, потому что это тема национальной безопасности. Безопасности не только системы здравоохранения, но и всей страны, — сказала она. — Я прекрасно понимаю огромный интерес коллег нашей страны и России к этому форуму. И очень надеюсь, что некоторые вопросы работы в этом направлении будут принципиально усовершенствованы».
Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан добавила, что, несмотря на стремительное развитие фармацевтики и медицины, использование новых лекарственных средств и новых высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи, использование препаратов крови по-прежнему остается актуальным. -0-