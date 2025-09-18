Абельская: только 65% стран могут себе позволить производство лекарств из крови, Беларусь в их числе

По словам главврача центра, к такой важной теме проявлен действительно большой интерес. «А тема важна, потому что это тема национальной безопасности. Безопасности не только системы здравоохранения, но и всей страны, — сказала она. — Я прекрасно понимаю огромный интерес коллег нашей страны и России к этому форуму. И очень надеюсь, что некоторые вопросы работы в этом направлении будут принципиально усовершенствованы».