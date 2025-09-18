Консул РФ: в Индии нет угрозы заражения россиян амебой, «поедающей мозг»

Угрозы заражения россиян амебной инфекцией, поражающей мозг, в индийском штате Керала нет, сообщил почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир.
По его словам, амебная инфекция была зарегистрирована только в некоторых районах Кералы. Риска ее распространения в настоящее время нет, поэтому туристам, в том числе российским, беспокоиться не о чем, передает ТАСС.
Ранее местные СМИ сообщили о 69 подтвержденных случаях заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМЭ) в Керале. 19 заболевших умерли. Отмечалось, что во всех случаях заражение происходило от амебы Naegleria fowleri («амеба-мозгоед»), обитающей в теплой пресной воде. Эта амеба попадает в организм через нос во время купания человека и может добраться до мозга. Заболевание развивается стремительно. Больного мучают головные боли, лихорадка, тошнота и рвота, появляются признаки поражения центральной нервной системы, может возникнуть быстрый отек мозга.
Летом в США 12-летний школьник умер в результате заражения амебной инфекцией, он купался в теплом озере Мюррей в Южной Каролине.
В штате Техас также от инфекции мозга, вызванной Naegleria fowleri (Неглерия Фоулера), умерла женщина, она промывала нос водой из-под крана.