Овечкин получил травму нижней части тела

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела, написал журналист Тарик Эль-Башир в соцсетях.
По его информации, российский нападающий не смог завершить первую тренировку команды перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ближайшее время хоккеист пройдет медицинское обследование.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 8 октября, он станет 21-м в карьере Александра Овечкина и последним по контракту с «Вашингтоном».
Ранее сообщалось, что Овечкин получил именную золотую клюшку от хоккейного клуба «Динамо» из рук президента клуба Виктора Воронина и генерального директора «бело‑голубых» Сергея Сушко.