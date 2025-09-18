Ричмонд
Овечкин получил травму нижней части тела

Российский нападающий не смог завершить первую тренировку команды перед стартом нового сезона.

Источник: Аргументы и факты

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул тренировку команды из-за травмы нижней части тела, написал журналист Тарик Эль-Башир в соцсетях.

По его информации, российский нападающий не смог завершить первую тренировку команды перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ближайшее время хоккеист пройдет медицинское обследование.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 8 октября, он станет 21-м в карьере Александра Овечкина и последним по контракту с «Вашингтоном».

Ранее сообщалось, что Овечкин получил именную золотую клюшку от хоккейного клуба «Динамо» из рук президента клуба Виктора Воронина и генерального директора «бело‑голубых» Сергея Сушко.