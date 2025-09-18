«В фильме учителя такие же, как в жизни — душевные и искренние». Зрители о премьере «Классной»

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В фильме учителя такие же, как в жизни — душевные и искренние. Впечатлениями от премьеры фильма «Классная» поделилась с корреспондентом БЕЛТА студентка 1-го курса экономического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Ангелина Акушко.
Чтобы получить билет на премьеру, девушка участвовала в конкурсе от «Беларусьфильма» в соцсетях. «Я выполнила все условия конкурса, и после первого учебного дня 1 сентября вся на новых эмоциях я узнала, что выиграла. Сначала не поверила, потому что невероятно хотела попасть на показ. В течение всего времени я следила за созданием кинокартины. И вот я тут. Фильм смотрела на одном дыхании. В конце даже заплакала, меня накрыла смесь эмоций: и радость, и грусть за некоторых персонажей, и восторг. Я в приятном шоке от фильма. Понравилось то, что показали, как молодым педагогам нелегко, в начале пути могут возникнуть трудности. Но мы увидели, что с ними можно справиться. Мне близка эта тематика, потому что мой вуз в целом педагогический, вероятнее всего я тоже буду работать преподавателем, мне также предстоит распределение. Кстати, после фильма оно перестало пугать. Положительные эмоции у меня еще возникли от того, как в фильме представили педагогический коллектив. Понимаешь, что скорее всего и твой будущий рабочий коллектив окажется хорошим, можно будет найти способы подружиться с кем-то, обрести поддержку старших коллег», — поделилась Ангелина Акушко.
Студентка призналась, что во время просмотра фильма вспомнила и о свое классной. «Я вспомнила о своем первом учителе — Ларисе Станиславовне Шевцовой. Я училась в средней школе № 15 Гомеля. Я вспомнила первые уроки, когда она учила нас читать и считать. Первого учителя я всегда вспоминаю с теплом, каждый год я поздравляю ее с Днем учителя и днем рождения. Поэтому однозначно в фильме учителя показаны такими же, как в реальной жизни — теплыми, искренними, душевными и классными», — уверена первокурсница. -0-
