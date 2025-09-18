Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг, 18 сентября, заявил журналистам на борту Air Force One, что сейчас не время просить российского лидера Владимира Путина о прекращении боевых действий на Украине. При этом он пообещал быть жестким, если это придется сделать.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 18 сентября, заявил журналистам на борту Air Force One, что сейчас не время просить российского лидера Владимира Путина о прекращении боевых действий на Украине. При этом он пообещал быть жестким, если это придется сделать.

— Мне не кажется, что сейчас время просить Путина о прекращении огня, — высказался глава Белого дома.

Он пояснил, что подобная просьба с его стороны была бы «неприятной», передает Интерфакс.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности украинских войск прекратить огонь. Он подчеркнул, что руководство страны надеялось, что Дональд Трамп сможет договориться об остановке боевых действий.

На следующий день американский лидер заявил, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. При этом Трамп добавил, что его разочаровывает тот факт, что кризис до сих пор не удастся урегулировать. Также он заявил, что на его первом президентском сроке эскалации в регионе удалось избежать. Также глава Белого дома выразил надежду, что в вопросе прекращения огня скоро поступят «хорошие новости».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше