Трамп: Сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг, 18 сентября, заявил журналистам на борту Air Force One, что сейчас не время просить российского лидера Владимира Путина о прекращении боевых действий на Украине. При этом он пообещал быть жестким, если это придется сделать.
— Мне не кажется, что сейчас время просить Путина о прекращении огня, — высказался глава Белого дома.
Он пояснил, что подобная просьба с его стороны была бы «неприятной», передает Интерфакс.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности украинских войск прекратить огонь. Он подчеркнул, что руководство страны надеялось, что Дональд Трамп сможет договориться об остановке боевых действий.
На следующий день американский лидер заявил, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в Третью мировую войну. При этом Трамп добавил, что его разочаровывает тот факт, что кризис до сих пор не удастся урегулировать. Также он заявил, что на его первом президентском сроке эскалации в регионе удалось избежать. Также глава Белого дома выразил надежду, что в вопросе прекращения огня скоро поступят «хорошие новости».