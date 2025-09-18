Reuters: ЕС обсуждает использование замороженных активов РФ в обход вето Венгрии

Страны Европейского союза обсуждают использование замороженных российских активов на поддержку Украины в обход вето со стороны Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что схема представляет собой репарационный кредит, который будет выделен Украине за счет замороженных активов РФ. Ранее инициатива была предложена главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
При этом возвращать полученные от ЕС средства Украина должна будет только после «компенсаций» со стороны России.
Ранее KP.RU сообщал, что правительство Венгрии направило в суд иск с требованием отменить решение ЕС о направлении замороженных активов РФ на военную помощь Украине.