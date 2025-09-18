Нюансы работы, поддержка и мотивация. Диалоговая площадка для молодых медиков прошла в Могилеве

18 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нюансы работы, поддержку и мотивацию молодежи обсудили в Могилеве на диалоговой площадке для молодых медиков. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза здравоохранения.
Тематическая встреча молодых специалистов прошла в Музее славы Могилевщины. В диалоге приняли участие помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Сергей Наливайко, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза здравоохранения Александр Басенко, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Владимир Гацко.
Молодые медики активно включились в диалог. Их интересовали вопросы финансовой мотивации, доступности жилья в районных центрах и даже нюансов поведения с пациентами. «Система здравоохранения нуждается в квалифицированных кадрах. Наша задача — создать все условия для профессионального роста молодых специалистов и их успешной адаптации в коллективе, — отметил Александр Басенко. — Сегодня в Могилевской области работает более 30 тыс. медицинских работников. Почти 800 пришли на работу в этом году. И найти для них наставников на местах не проблема. Главная задача — слушать, задавать вопросы и не бояться совершать ошибки. Таким вещам не учат в колледжах и вузах, но без них не быть настоящим профессионалом».
Система здравоохранения в регионе не стоит на месте. «Условия для роста имеются. Буквально пару дней назад из Китая в детскую областную больницу отправлен томограф. А среди диагностического оборудования только в этом году в области добавится 4 аппарата МРТ, — рассказал Владимир Гацко. — Обновляется автопарк. Это помогло реализовать программу, при которой из любой точки Могилевской области можно добраться до больницы в течение часа. Сами лечебные учреждения поэтапно обновляются, реконструируются. Благодаря наличию у двух больниц статуса клинической мы развиваем научную деятельность при учреждениях здравоохранения. И вы, молодые специалисты, с новыми взглядами на профессию помогаете становится отрасли еще более технологичной и современной».
Как отметила заведующая аптекой № 136 Осиповичей Елизавета Веремьева, такие мероприятия вдохновляют. «Они дают понимание того, насколько важна наша работа для общества. Приятно осознавать, что руководство региона уделяет большое внимание развитию молодых кадров», — подчеркнула она. -0-