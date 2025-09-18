Нюансы работы, поддержка и мотивация. Диалоговая площадка для молодых медиков прошла в Могилеве

Молодые медики активно включились в диалог. Их интересовали вопросы финансовой мотивации, доступности жилья в районных центрах и даже нюансов поведения с пациентами. «Система здравоохранения нуждается в квалифицированных кадрах. Наша задача — создать все условия для профессионального роста молодых специалистов и их успешной адаптации в коллективе, — отметил Александр Басенко. — Сегодня в Могилевской области работает более 30 тыс. медицинских работников. Почти 800 пришли на работу в этом году. И найти для них наставников на местах не проблема. Главная задача — слушать, задавать вопросы и не бояться совершать ошибки. Таким вещам не учат в колледжах и вузах, но без них не быть настоящим профессионалом».