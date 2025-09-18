Успенская отказалась отвечать на вопрос о разрыве дочери с женихом

Певица Любовь Успенская резко отреагировала на вопрос журналиста о расставании ее дочери Татьяны Плаксиной с бизнесменом Никитой Плотниковым, сообщает Пятый канал.
Ранее певица рассказала, что стала инициатором разрыва отношений дочери с женихом, так как посчитала его недостойной партией для нее.
«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала “до свидания” и просто показала ему на дверь», — рассказала певица.
На премии «Люди года 2025» на вопрос личной жизни Плаксиной Успенская ответила: «Хватит уже хлебать эту тему. Не хочу говорить».
Ранее издание KP.RU сообщило, что танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля снялся в главной роли в клипе группы «Ленинград».