Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Успенская отказалась отвечать на вопрос о разрыве дочери с женихом

Ранее сообщалось, что певица указала Плотникову на дверь.

Источник: Аргументы и факты

Певица Любовь Успенская резко отреагировала на вопрос журналиста о расставании ее дочери Татьяны Плаксиной с бизнесменом Никитой Плотниковым, сообщает Пятый канал.

Ранее певица рассказала, что стала инициатором разрыва отношений дочери с женихом, так как посчитала его недостойной партией для нее.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала “до свидания” и просто показала ему на дверь», — рассказала певица.

На премии «Люди года 2025» на вопрос личной жизни Плаксиной Успенская ответила: «Хватит уже хлебать эту тему. Не хочу говорить».

Ранее издание KP.RU сообщило, что танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля снялся в главной роли в клипе группы «Ленинград».