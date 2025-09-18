Гладков рассказал, почему украинские БПЛА не сбивают у госграницы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему украинские беспилотники не сбивают у госграницы.
Во время прямой линии 18 сентября главе региона задали вопрос, почему БПЛА не сбивают сразу, хотя в мониторинговых каналах сообщают о направлениях их полета и называют их точное количество.
«Вопрос в высоте», — пояснил Гладков. Он рассказал, что дроны ВСУ летят на высоте, не позволяющей их сбивать, и когда они снижаются, российские подразделения захватывают их в цель и только тогда сбивают.
Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель.
Накануне украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области.