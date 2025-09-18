Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков рассказал, почему украинские БПЛА не сбивают у госграницы

Глава Белгородской области пояснил, почему дроны ВСУ, пересекая границу, летят дальше и не сбиваются.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему украинские беспилотники не сбивают у госграницы.

Во время прямой линии 18 сентября главе региона задали вопрос, почему БПЛА не сбивают сразу, хотя в мониторинговых каналах сообщают о направлениях их полета и называют их точное количество.

«Вопрос в высоте», — пояснил Гладков. Он рассказал, что дроны ВСУ летят на высоте, не позволяющей их сбивать, и когда они снижаются, российские подразделения захватывают их в цель и только тогда сбивают.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель.

Накануне украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше