Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦПКиО Волгограда демонтируют «Свадебную карусель»

Аттракцион «Свадебная карусель», который был установлен в ЦПКиО Волгограда в 2023 году, в ближайшее время демонтируют. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале директор парка Андрей Еркин.

— Это необходимо для размещения фонтанного ансамбля с амфитеатром, — пояснил Еркин. — Свадебная карусель — это один из самых популярных аттракционов в Центральном парке. После демонтажа он будет установлен вблизи сцены и Подворья. В этом месте мы будем развивать ярмарочную зону.

По словам директора ЦПКиО, аттракцион планируют установить вновь уже этой осенью.

Ранее сообщалось, что в ЦПКиО этой зимой приступят к строительству 6 фонтанов общей площадью 1600 кв.м. Появятся они напротив нового колеса обозрения высотой 120 метров. Работа фонтана будет сопровождаться различными эффектами — голограммой, лазером и огнями. Максимальная высота струи составит 40 метров. Ввести в эксплуатацию новый объект планируют до лета 2026 года.