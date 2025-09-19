В ЦПКиО Волгограда демонтируют «Свадебную карусель»

— Это необходимо для размещения фонтанного ансамбля с амфитеатром, — пояснил Еркин. — Свадебная карусель — это один из самых популярных аттракционов в Центральном парке. После демонтажа он будет установлен вблизи сцены и Подворья. В этом месте мы будем развивать ярмарочную зону.
По словам директора ЦПКиО, аттракцион планируют установить вновь уже этой осенью.
Ранее сообщалось, что в ЦПКиО этой зимой приступят к строительству 6 фонтанов общей площадью 1600 кв.м. Появятся они напротив нового колеса обозрения высотой 120 метров. Работа фонтана будет сопровождаться различными эффектами — голограммой, лазером и огнями. Максимальная высота струи составит 40 метров. Ввести в эксплуатацию новый объект планируют до лета 2026 года.