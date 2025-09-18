Гинеколог рассказала, о чем сигнализируют боли внизу живота

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что ежедневные прокладки, несмотря на их название, не стоит использовать каждый день. Так как они создают, так называемый, «парниковый эффект», который является благоприятной средой для развития патогенных бактерий. Это может привести к нарушению микрофлоры и таким заболеваниям, как бактериальный вагиноз, кандидоз.