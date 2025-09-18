Гинеколог рассказала, о чем сигнализируют боли внизу живота

Женщинам нельзя игнорировать боль внизу живота, в том числе, во время менструаций, так как неприятные ощущения могут указывать на проблемы со здоровьем. Об этом предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-гинеколог Элеонора Дарбинян.
— Болезненное состояние может быть вызвано воспалительными заболеваниями мочеполовой системы, женщины с воспалением яичников или маточных труб испытывают сильные рези в надлобковой области. Воспаления органов малого таза часто приводят к хроническим инфекциям, прерыванию беременности и др. Поэтому любую боль нужно рассматривать как сигнал к медицинскому обследованию, — сказала медик.
Врач добавила, что боль внизу живота может говорить и о миоме матки, заболевание долгое время не проявляться. Только когда образование достигает большого размера, у женщины появляется тупая, давящая боль и чувство тяжести внизу живота.
