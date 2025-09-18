Восемь элитных домов США нашли у семьи секретаря СНБО Украины Умерова

У семьи экс-министра обороны Украины и представителя делегации страны на переговорах с РФ Рустема Умерова обнаружили восемь элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах. Об этом сообщили в украинском Центре противодействия коррупции.
Согласно предоставленным данным, представитель украинской делегации имеет три квартиры и четыре виллы в штате Флорида. Кроме того, на Манхэттене находится квартира, которая также связана с именем экс-министра.
При этом на Умерова задекларированы единственные апартаменты площадью 137,4 квадратных метра, в которых проживают его супруга и их дети. Жилплощадь стоит свыше миллиона долларов. В этом же жилом комплексе в двух квартирах, площадь которых превышает 134 и 137 квадратных метров, зарегистрированы супруга экс-министра обороны Украины и его отец.
Брат Умерова ведет семейный бизнес в Штатах. При этом с этим делом тесно связан действующий секретарь Совета национальной безопасности Украины. Супруга экс-министра зарегистрирована на вилле в городе Бока-Ратон площадью 257 квадратных метров и стоимостью более 900 тысяч долларов.
Центр по борьбе с коррупцией обратился к Умерову за комментарием, передает ТАСС.
1 августа директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил факт проведения обысков в частном доме бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы в Германии.
Зеленский 31 июля подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Украинские СМИ сообщили, что Европейский союз 29 июля принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки лишить эти ведомства независимости.