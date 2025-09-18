Восемь элитных домов США нашли у семьи секретаря СНБО Украины Умерова

При этом на Умерова задекларированы единственные апартаменты площадью 137,4 квадратных метра, в которых проживают его супруга и их дети. Жилплощадь стоит свыше миллиона долларов. В этом же жилом комплексе в двух квартирах, площадь которых превышает 134 и 137 квадратных метров, зарегистрированы супруга экс-министра обороны Украины и его отец.