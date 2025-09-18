Путин призвал власти обдумать идею ежеквартальной индексации пенсий

18 сентября член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 января 2026 года будут проиндексированы все пособия, которые зависят от заработных плат граждан. В этот перечень входят пособие по безработице, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.