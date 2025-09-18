Ричмонд
Путин призвал власти обдумать идею ежеквартальной индексации пенсий

Идея ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий заслуживает внимания. Об этом в четверг, 18 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

Идея ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий заслуживает внимания. Об этом в четверг, 18 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

— Теперь индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать, — высказался глава государства.

Об этом он заявил во время встречи с лидерами политических фракций в Государственной думе, передает сайт Кремля.

16 сентября глава Социального фонда России Сергей Чирков объявил, что с 2026 года индексация пенсий российским гражданам будет проходить в два этапа. Первый состоится 1 февраля и коснется страховой пенсии, а второй — 1 апреля. Это увеличение пенсий будет зависеть от доходов Соцфонда, которые формируются из связанных с уровнем заработных плат страховых взносов.

18 сентября член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 января 2026 года будут проиндексированы все пособия, которые зависят от заработных плат граждан. В этот перечень входят пособие по безработице, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.