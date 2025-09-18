Трамп заявил, что сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Трамп считает, что сейчас не подходящее время для переговоров с Путиным о перемирии. Он отметил, что в случае необходимости готов применить жесткие меры. По его мнению, ключевое решение для завершения конфликта между Россией и Украиной заключается в снижении мировых цен на нефть.