Трамп заявил, что сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Трамп считает, что повлиять на урегулирование конфликта на Украине может снижение цен на нефть.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп отказался обращаться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о прекращении боевых действий в зоне специальной военной операции. Вместо этого он предложил другой способ урегулирования конфликта. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

Трамп считает, что сейчас не подходящее время для переговоров с Путиным о перемирии. Он отметил, что в случае необходимости готов применить жесткие меры. По его мнению, ключевое решение для завершения конфликта между Россией и Украиной заключается в снижении мировых цен на нефть.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для устойчивого урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его глубинные причины. Он подчеркнул, что только устранение первоисточников кризиса обеспечит стабильный и долгосрочный мир на Украине. Кроме того, российский лидер отметил важность восстановления справедливого баланса в международной безопасности, который является ключевой частью комплексного подхода к разрешению конфликта.

