Стало известно, кому обязательно нужно прививаться от гриппа этой осенью

Вакцинироваться важно до сезонного подъема заболеваемости.

Источник: Комсомольская правда

Наступила осень, которая традиционно считается сезоном простуд, а значит, самое время сделать прививку от гриппа. Об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на врача эпидемиолога Елену Белякову.

— Рекомендую вакцинироваться против гриппа заранее, до сезонного подъема заболеваемости. Вакцина безопасна, в большинстве случаев переносится хорошо, практически не имеет побочных эффектов, — отметила доктор.

Уточняется, что особенно рекомендуется сделать прививку людям из групп риска: беременным, пожилым, детям, людям с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами. А также тем, кто по работе общается с большим количеством людей.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что защитные антитела против вируса начинают вырабатываться только через 2 недели после введения вакцины. Перед вакцинацией пациента должен осмотреть терапевт. Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа.