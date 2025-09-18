Ричмонд
В Вышнем Волочке актеру грозит до трех лет заключения за выстрел в кота

Актер отвез кота в ветклинику и заявил, что раскаивается в содеянном.

Источник: Аргументы и факты

Жители Вышнего Волочка обратились в полицию после того, как актер театра выстрелил в чужого домашнего кота, сообщает МВД по Тверской области.

Специалисты определили, что артист решил выстрелить в кота после того, как заметил его на участке. В результате животное пострадало, это видели местные жители. Впоследствии актер отвез кота в ветклинику и заявил, что раскаивается в содеянном.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание предусматривает до трех лет заключения.

«Неравнодушные жители региона откликнулись на происшествие и организовали сбор средств на лечение пострадавшего кота, которому требуется дорогостоящая операция и длительное восстановление», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии неизвестный избил пожилую женщину и ее собаку.