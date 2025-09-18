Во Франции задержаны более 300 человек во время массовых манифестаций

Во Франции во время массовых манифестаций против предпринятых мер жесткой экономии в стране были задержаны более 300 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исполняющего обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо.
«На настоящий момент было произведено 309 задержаний, 134 человека были взяты под стражу», — сообщил он в ходе брифинга.
Ретайо также отметил, что количество задержанных граждан Франции также может поменяться в дальнейшем.
Как сообщал источник, в ходе манифестаций пострадало не менее 11 сотрудников правоохранительных органов. Также ранения получили по меньшей мере десять участников протестов и один журналист.
Ранее KP.RU сообщал, что в массовых акциях протеста против сокращения социальных расходов во Франции приняли участие более 500 тысяч человек.