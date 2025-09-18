Как выбрать полезный хлеб: советы нутрициолога

Покупая хлеб, следует выбирать более полезный продукт, ведь некоторые виды хлеба совсем не содержат витаминов, а другие могут поддержать организм. Об этом рассказала изданию NEWS.ru биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.
— Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, вызывая резкий подъем сахара в крови. Из минусов: низкое содержание клетчатки, витаминов и минералов, быстрое наступление чувства голода после употребления, — говорит эксперт.
Специалист посоветовала выбирать ржаной или черный хлеб, так как их гликемический индекс ниже. Кроме того, эта выпечка богата витаминами и способствует поддержанию микрофлоры кишечника. Хорошим выбором станет и цельнозерновой хлеб с добавлением семян и злаков. А вот хлеба с трансжирами, избытком сахара и консервантов лучше избегать.
Ранее KP.RU сообщил, что белый хлеб — самый калорийный из всех видов хлеба, людям с нарушением углеводного обмена стоит отказаться от него. При постоянном употреблении в пищу, продукт выводит кальций из организма.