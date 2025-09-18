На Украине начали копать под бывшего министра обороны: у него нашли восемь объектов элитной недвижимости в США

Семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова владеет или арендует восемь объектов элитной недвижимости в США, сообщили в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК).
По данным ЦПК, родственники Умерова распоряжаются тремя квартирами во Флориде, одной квартирой в Нью-Йорке и четырьмя виллами в районе Майами. Часть недвижимости находится в собственности, а часть — в аренде. Управляют объектами жена, отец и брат Умерова, а также его дети. В ЦПК уточнили, что на одной из вилл во Флориде зарегистрирована компания, которая ежегодно приносит супруге Умерова, Лейле, доход более 1 млн гривен (примерно 24 тыс. долларов. — Прим.ред.).
Центр направил запрос в СНБО, чтобы уточнить данные об этой недвижимости. В ответе ведомства заявили, что раскрытие информации о семье Умерова может угрожать безопасности его близких, особенно несовершеннолетних детей. В СНБО отметили, что не подтверждают и не распространяют подобные сведения. Также в ведомстве сообщили, что брат Умерова с семьей и его родители проживают только в двух из указанных объектов. Сам Рустем Умеров не прокомментировал информацию, предоставленную ЦПК.
Ранее в Киеве более 20 чиновников городской администрации и связанных с ними бизнесменов обвинили в нанесении государству ущерба на сумму свыше 5,5 млн долларов.