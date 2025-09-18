Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине начали копать под бывшего министра обороны: у него нашли восемь объектов элитной недвижимости в США

У семьи секретаря СНБО Украины Умерова нашли восемь объектов недвижимости в США.

Источник: Комсомольская правда

Семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова владеет или арендует восемь объектов элитной недвижимости в США, сообщили в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК).

По данным ЦПК, родственники Умерова распоряжаются тремя квартирами во Флориде, одной квартирой в Нью-Йорке и четырьмя виллами в районе Майами. Часть недвижимости находится в собственности, а часть — в аренде. Управляют объектами жена, отец и брат Умерова, а также его дети. В ЦПК уточнили, что на одной из вилл во Флориде зарегистрирована компания, которая ежегодно приносит супруге Умерова, Лейле, доход более 1 млн гривен (примерно 24 тыс. долларов. — Прим.ред.).

Центр направил запрос в СНБО, чтобы уточнить данные об этой недвижимости. В ответе ведомства заявили, что раскрытие информации о семье Умерова может угрожать безопасности его близких, особенно несовершеннолетних детей. В СНБО отметили, что не подтверждают и не распространяют подобные сведения. Также в ведомстве сообщили, что брат Умерова с семьей и его родители проживают только в двух из указанных объектов. Сам Рустем Умеров не прокомментировал информацию, предоставленную ЦПК.

Ранее в Киеве более 20 чиновников городской администрации и связанных с ними бизнесменов обвинили в нанесении государству ущерба на сумму свыше 5,5 млн долларов.