На Украине начали копать под бывшего министра обороны: у него нашли восемь объектов элитной недвижимости в США

Центр направил запрос в СНБО, чтобы уточнить данные об этой недвижимости. В ответе ведомства заявили, что раскрытие информации о семье Умерова может угрожать безопасности его близких, особенно несовершеннолетних детей. В СНБО отметили, что не подтверждают и не распространяют подобные сведения. Также в ведомстве сообщили, что брат Умерова с семьей и его родители проживают только в двух из указанных объектов. Сам Рустем Умеров не прокомментировал информацию, предоставленную ЦПК.