Минфин России намерен продать от двух до пяти переданных государству активов

Министерство финансов России планирует до конца года продать по меньшей мере две переданные государству по решениям судов компании, но надеется, что число таких сделок может увеличиться до пяти. Об этом в четверг, 18 сентября, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
— Я не хотел бы сейчас называть названия, но я думаю, что у нас около пяти таких значимых продаж в этом году будет. Мы ничего (за одним исключением) из того, что прокуратура обратила в доход государства, оставлять в казне не собираемся. Это все будет продано, — рассказал чиновник.
Он добавил, что из-за «разных ситуаций» не знает, с помощью какого способа будут распродавать компании, отметив, что предпочтительным вариантом является аукцион. По словам Моисеева, сроки продажи зависят во многом от проведения необходимых подготовительных процедур, передает Интерфакс.
18 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, которое поступает в казну, в том числе по судебным решениям. По его словам, в этом году запланировано поступление доходов от реализации такого имущества суммой не менее 100 миллиардов рублей.