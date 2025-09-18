Минобрнауки продлило полномочия Бахмет на должности гендиректора Карельского НЦ РАН

«Учредитель сделал свой выбор, и я обязуюсь достойно выполнять возложенные на меня обязанности генерального директора центра. Проведенные в ходе конкурсной процедуры многочисленные встречи с коллективом центра позволили мне лучше понять проблемы работников, надеюсь, и сотрудникам сопоставить свои планы с планами развития науки в стране и Карелии. Нас ждут преобразования, заявленные в программных документах. При этом в новой программе развития центра будут учтены все рациональные предложения, высказанные в ходе избирательной кампании», — приводят слова Бахмет в КарНЦ.