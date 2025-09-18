Токаев ратифицировал изменения в соглашение с РФ о космическом комплексе

Россия арендует космодром «Байконур», расположенный в Казахстане. В августе 2018 года в рамках форума «Армия-2018» страны подписали соглашение о создании на космодроме стартового комплекса «Байтерек» для новой ракеты среднего класса «Союз-5». Казахстан отвечает за модернизацию наземной инфраструктуры комплекса «Зенит-М», а Россия занимается разработкой ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6», которые планируется запускать с этого комплекса.