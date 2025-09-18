Токаев ратифицировал изменения в соглашение с РФ о космическом комплексе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение с Россией о космическом ракетном комплексе «Байтерек» на космодроме Байконур. Информация опубликована на официальном сайте казахстанского лидера.
Сообщается, что документ закрепляет внесенные корректировки в Соглашение между правительствами Казахстана и Российской Федерации о создании комплекса «Байтерек», изначально подписанное 22 декабря 2004 года.
Россия арендует космодром «Байконур», расположенный в Казахстане. В августе 2018 года в рамках форума «Армия-2018» страны подписали соглашение о создании на космодроме стартового комплекса «Байтерек» для новой ракеты среднего класса «Союз-5». Казахстан отвечает за модернизацию наземной инфраструктуры комплекса «Зенит-М», а Россия занимается разработкой ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6», которые планируется запускать с этого комплекса.
По данным госкорпорации «Роскосмос», к маю 2025 года проводятся заводские испытания оборудования для технического и стартового комплексов, а также тестируются составные части ракеты-носителя «Союз-5». Ведутся строительно-монтажные работы по обновлению наземной инфраструктуры.
Начало летных испытаний ракеты «Союз-5» с комплекса «Байтерек» запланировано на конец 2025 года.