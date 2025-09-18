Сергей Собянин: Будем и дальше максимально быстро двигаться вперед по всем направлениям

18 сентября в Манеже открылся юбилейный, X Московский финансовый форум. Участие в пленарном заседании «Финансовая система: вызовы и задачи» принял мэр Москвы Сергей Собянин.
В своем выступлении Сергей Собянин прежде всего отметил, что Москва работает в единой повестке с федеральным правительством. Он заявил, что все гарантии социальной поддержки населения будут сохранены для москвичей точно так же, как и для всех жителей России, о чем ранее в ходе пленарного заседания сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Рост по всем показателям.
Сегодня по всем экономическим показателям в Москве отмечается рост. Ведущий пленарного заседания, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что темпы роста инвестиций за последние шесть лет в столице в 2,4 раза больше, чем по России, а на рубль бюджетных инвестиций приходится 18 рублей частных инвестиций.
— Есть ли у вас какая-то волшебная палочка или рецепт, как вы этого достигли? — спросил он у мэра Москвы.
— Несколько лет тому назад доля инвестиций Москвы была раза в два меньше. Сегодня при тех же примерно параметрах структура бюджета другая. И каждый рубль дает кратное привлечение частных инвестиций. Причем эти частные инвестиции генерируют бюджетные потоки и в федеральный, и в региональный бюджет. Это, собственно, и есть та волшебная палочка, — ответил Сергей Собянин.
Он отметил, что такое развитие экономики Москвы стало возможно благодаря политике правительства Российской Федерации, поддержанной президентом.
— Речь идет о стабильности, — пояснил Сергей Собянин. — Главное — понимать, что будет с правилами игры, в которых ты живешь. Через два года, через пять лет, через десять. Последние 15 лет, конечно, у нас были изменения этих правил, но они не были фундаментальными. Мы понимаем их и планируем перспективу должным образом.
Принцип справедливости.
Мэр столицы также заявил, что справедливость в системе налогообложения — это фундаментальный принцип, про который нельзя забывать.
— В Москве мы платим 180 миллиардов за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Регионы в целом — около триллиона. А если мы посмотрим, за кого мы платим, то вырисовывается очень чудная картина. Понятно, что мы должны за пенсионеров платить, за многодетных мам, которые ухаживают за детьми. За инвалидов — конечно. За студентов и учащихся — конечно. Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявление не написали о социальной поддержке, — обозначил ситуацию Сергей Собянин.
По его мнению, это в том числе стимулирует людей иметь неофициальные доходы и не платить налоги, ведь они знают, что медицинское страхование им обеспечено. Мэр предложил подумать, как эту ситуацию можно исправить.
Перспективные инвестиции.
Сергей Собянин отметил, что растет число инвесторов, желающих открывать заводы на территории столицы.
— Лет пять-семь тому назад произошла удивительная история. Предприятия, которые реинвестировали и развивались в регионах, начали возвращаться в Москву, — поделился он.
Мэр подчеркнул, что один из главных вопросов сегодня — это кадры.
— Производство, скажем, советского периода и нынешнего значительно отличается. Оно стало более высокотехнологичным, что требует и более квалифицированных кадров. И, конечно, такие кадры в первую очередь можно получить в больших городах, — добавил мэр Москвы.
Со своей стороны город обеспечивает предприятиям среду для развития.
— Это технологический стержень, вокруг которого создаются конструкторские бюро, инновации, — объяснил мэр. — И это начинает развивать высокотехнологичные отрасли и направления. Особенно такие, как микроэлектроника, производство беспилотных авиационных средств и многое, многое другое.
Глобальные цели.
Сергей Собянин подчеркнул, что для дальнейшего развития Москве необходимо конкурировать не с российскими регионами, а с ведущими мегаполисами мира. В частности, с такими лидерами роста, как Сингапур, Гонконг, Пекин, Шанхай.
— Мы по-прежнему будем максимально быстро двигаться вперед по всем направлениям — в социальной политике, здравоохранении, образовании, развитии промышленности, транспорта, креативной индустрии. Это единственный залог того, чтобы мы были конкурентоспособными. Конкурентоспособными с точки зрения общей экономики, как экономический лидер нашей страны, флагман, и как последний форпост в борьбе за человеческий капитал, — особо подчеркнул мэр Москвы.
Ситуация под контролем.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания заявила, что в стране в целом, несмотря на некоторое замедление экономики, рецессии не отмечается.
— Прежде всего не надо путать рецессию, которая ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и этого не наблюдается, — отметила она.
Кроме того, Эльвира Набиуллина пояснила, что о состоянии экономики нельзя судить по одному показателю, даже по такому важному, как реальный ВВП.
— Обычно рецессия сопровождается падением реальных доходов населения, высокой безработицей. А если рецессия вызвана переохлаждением спроса, то это сопровождается низкой инфляцией, — подчеркнула она.
Глава Банка России дала комментарии и по поводу изменений курса рубля.
— Укрепление курса, которое было летом — это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, курс несколько ослаб. Но фундаментально курс в нашей экономике может быть и достаточно крепким, — заявила она.
ВАЖНО.
Российские власти разрешили застройщикам сдвигать сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры. Эту информацию в ходе Московского финансового форума подтвердил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сообщил, что эта мера поможет застройщикам гарантированно достраивать дома. При этом, по его мнению, серьезных рисков это не несет, а ситуация на рынке строительства оценивается в ежедневном режиме и находится под контролем.