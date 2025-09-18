Сергей Собянин: Будем и дальше максимально быстро двигаться вперед по всем направлениям

— В Москве мы платим 180 миллиардов за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Регионы в целом — около триллиона. А если мы посмотрим, за кого мы платим, то вырисовывается очень чудная картина. Понятно, что мы должны за пенсионеров платить, за многодетных мам, которые ухаживают за детьми. За инвалидов — конечно. За студентов и учащихся — конечно. Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявление не написали о социальной поддержке, — обозначил ситуацию Сергей Собянин.