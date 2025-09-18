В России неожиданно выступили за упразднение одного экзамена для мигрантов

Руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов заявил, что нужно упразднить экзамен по русскому языку для иностранцев в нынешнем виде. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению собеседника издания, данный экзамен необходим только для тех, кто претендует на ВНЖ, РВП и гражданство.
Коженов также считает необходимым проводить экзамен для этих людей более серьезно и адекватно, а не так, как сейчас.
По словам руководителя Центра правовой помощи, экзамен для мигрантов из визовых стран отменили: его никто сейчас не сдает, кроме выходцев из СНГ.
Ранее в Госдуме призвали запретить в России ношение хиджабов и никабов в общественных местах. По мнению депутата Александра Бородая, такая мера давно назрела, это поможет снизить уровень фрустрации и страха среди граждан.
