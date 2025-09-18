Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России неожиданно выступили за упразднение одного экзамена для мигрантов

Руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов заявил, что нужно упразднить экзамен по русскому языку для иностранцев в нынешнем виде.

Руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов заявил, что нужно упразднить экзамен по русскому языку для иностранцев в нынешнем виде. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению собеседника издания, данный экзамен необходим только для тех, кто претендует на ВНЖ, РВП и гражданство.

Коженов также считает необходимым проводить экзамен для этих людей более серьезно и адекватно, а не так, как сейчас.

По словам руководителя Центра правовой помощи, экзамен для мигрантов из визовых стран отменили: его никто сейчас не сдает, кроме выходцев из СНГ.

Ранее в Госдуме призвали запретить в России ношение хиджабов и никабов в общественных местах. По мнению депутата Александра Бородая, такая мера давно назрела, это поможет снизить уровень фрустрации и страха среди граждан.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.