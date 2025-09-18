Врач рассказала, как повысить иммунитет с помощью дневного сна

Дневной сон полезен для здоровья и помогает улучшить внимание, однако, спать нужно правильно, об этом сообщила в разговоре с изданием «Газета.Ru» сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Колесниченко.
— Дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет, — приводит издание слова собеседницы.
Доктор подчеркивает, что отдых днем не заменит полноценный ночной сон. При этом, лучшее время для дневного сна до 15:00. Оптимальная продолжительность: 10−20 минут. Особенно полезен дневной сон в тишине, темноте и комфорте.
По данным 360.ru, исследователи выяснили, что привычка спать днем замедляет старение мозга.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал: распространенное мнение о том, что дневную усталость следует преодолевать, поскольку дневной сон способен испортить ночной отдых, является мифом.