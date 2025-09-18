Ричмонд
Трамп заявил, что крайне разочарован из-за ситуации в конфликте на Украине

Дональд Трамп заявил, что США усердно работают рад урегулированием украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что крайне разочарован из-за того, что вооруженный конфликт на Украине до сих пор не был разрешен. Об этом глава Белого дома рассказал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.

По словам Трампа, американская сторона усердно работает над урегулированием боевых действий между Россией и Украиной. Президент США также подчеркнул, что рассчитывает на хорошие новости относительно разрешения конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что сейчас неподходящее время для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о перемирии на Украине. Вместо этого американский лидер выразил мнение, что урегулированию может помочь снижение мировых цен на нефть.

