Трамп заявил, что крайне разочарован из-за ситуации в конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что крайне разочарован из-за того, что вооруженный конфликт на Украине до сих пор не был разрешен. Об этом глава Белого дома рассказал в ходе совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.