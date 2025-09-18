Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Арефьев предложил отключать интернет на выходные ради здоровья

Парламентарий заявил, что Сеть способствует формированию зависимостей.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с инициативой ограничивать россиянам доступ к интернету на неделю или хотя бы на выходные, пишет «ФедералПресс».

«В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы», — сказал он.

В частности, он заявил, что около 70% времени, проведенного в Сети, наносят вред как физическому, так и психическому здоровью человека, а также плохо отражается на его финансовом состоянии. Депутат сказал, что интернет приводит к формированию зависимостей, в том числе лудомании, а также к материальным потерям у миллионов пользователей.

Отключение интернета поможет сохранить зрение, снизить уровень стресса и будет препятствовать формированию зависимостей у граждан.

Ранее издание RT сообщило, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой перезапустить программу туристического кешбэка. Эту идею он объяснил популярностью, востребованностью и эффективностью действия программы.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше