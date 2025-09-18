Депутат Арефьев предложил отключать интернет на выходные ради здоровья

В частности, он заявил, что около 70% времени, проведенного в Сети, наносят вред как физическому, так и психическому здоровью человека, а также плохо отражается на его финансовом состоянии. Депутат сказал, что интернет приводит к формированию зависимостей, в том числе лудомании, а также к материальным потерям у миллионов пользователей.