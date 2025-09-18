Депутат Арефьев предложил отключать интернет на выходные ради здоровья

Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с инициативой ограничивать россиянам доступ к интернету на неделю или хотя бы на выходные, пишет «ФедералПресс».
«В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы», — сказал он.
В частности, он заявил, что около 70% времени, проведенного в Сети, наносят вред как физическому, так и психическому здоровью человека, а также плохо отражается на его финансовом состоянии. Депутат сказал, что интернет приводит к формированию зависимостей, в том числе лудомании, а также к материальным потерям у миллионов пользователей.
Отключение интернета поможет сохранить зрение, снизить уровень стресса и будет препятствовать формированию зависимостей у граждан.
Ранее издание RT сообщило, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой перезапустить программу туристического кешбэка. Эту идею он объяснил популярностью, востребованностью и эффективностью действия программы.