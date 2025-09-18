Названы приправы, которые помогут побороть инфекции

В осенне-зимний период особенно важно поддерживать организм с помощью простых, но действенных методов — прогулок, качественного сна и правильного питания. Тем более, что получить пользу можно не только из мяса и овощей, но и из специй. Какие следует употреблять, сообщила изданию NEWS.ru диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова.
— Алицин в чесноке и эвгенол в гвоздике эффективно борются с патогенными бактериями. Регулярное и разумное использование специй — это простой и эффективный шаг к более здоровому рациону, особенно в осенне-зимний период, — отметила врач.
Доктор также отметила пользу острого перца, куркумы и имбиря, которые временно повышают температуру тела и усиливают расход калорий. А тмин, кориандр и фенхель, по ее словам, стимулируют пищеварение.
Ранее KP.RU сообщил, что бутончики гвоздичного дерева могут похвастаться большим количеством витаминов и биоактивных веществ. Это витамины А, Е, С, К, группы В, а также минералы: магний, калий, натрий, цинк, медь, железо и эфирные масла.