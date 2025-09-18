Ричмонд
Американский сценарист Джон Масиус умер в возрасте 75 лет

Американский продюсер и сценарист Джон Масиус умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Сообщение о смерти появилось 17 сентября. Издание ссылается на слова бывшей жены Масиуса, актрисы Эллен Бри. По ее словам, сценарист скончался у себя дома в Лос-Анджелесе. Перед своей смертью он на протяжении девяти месяцев боролся с боковым амиотрофическим склерозом, говорится в публикации.

Масиус начал свою профессиональную карьеру в 80-х годах прошлого века. Среди самых известных его работ — сериалы «Закон Лос-Анджелеса» и «Прикосновение ангела», а также «Провиденс» и сериал (а также полнометражный фильм) Брайана Фуллера «Мертвые, как я».

Всего Масиус был номинирован на различные награды более 30 раз и имел большое влияние в киноиндустрии.