Американский сценарист Джон Масиус умер в возрасте 75 лет

Сообщение о смерти появилось 17 сентября. Издание ссылается на слова бывшей жены Масиуса, актрисы Эллен Бри. По ее словам, сценарист скончался у себя дома в Лос-Анджелесе. Перед своей смертью он на протяжении девяти месяцев боролся с боковым амиотрофическим склерозом, говорится в публикации.