Американский сценарист Джон Масиус умер в возрасте 75 лет

Американский продюсер и сценарист Джон Масиус умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Сообщение о смерти появилось 17 сентября. Издание ссылается на слова бывшей жены Масиуса, актрисы Эллен Бри. По ее словам, сценарист скончался у себя дома в Лос-Анджелесе. Перед своей смертью он на протяжении девяти месяцев боролся с боковым амиотрофическим склерозом, говорится в публикации.
Масиус начал свою профессиональную карьеру в 80-х годах прошлого века. Среди самых известных его работ — сериалы «Закон Лос-Анджелеса» и «Прикосновение ангела», а также «Провиденс» и сериал (а также полнометражный фильм) Брайана Фуллера «Мертвые, как я».
Всего Масиус был номинирован на различные награды более 30 раз и имел большое влияние в киноиндустрии.