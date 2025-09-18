Гинеколог Ростова: стресс и напряженный ритм жизни может привести к кистам

Образ жизни женщины напрямую связан с ее здоровьем, постоянная усталость и стресс нередко сказывается на репродуктивной функции. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» врач-гинеколог Мария Ростова.
— Питание, вредные привычки, уровень стресса и физическая активность оказывают прямое влияние на гормональный баланс, а значит и на вероятность развития новообразований, — считает доктор.
По словам медика, итогом напряженного ритма может стать образование кисты яичника и других осложнений. При этом, особенно часто кисты появляются в периоды гормональной перестройки: в подростковом возрасте, во время беременности и период лактации.
Ранее Life.ru сообщил, что кисты яичников могут вызывать боль и дискомфорт при половой активности, особенно если они большие или склонны к разрыву.
Наиболее опасна острая и резкая боль, которая со временем не утихает или которая сопровождается повышенной температурой, тошнотой, рвотой. Кроме того, болезненные ощущения во время интимной близости тоже повод обратиться к гинекологу, передает «Москва 24».