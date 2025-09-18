На Камчатке после землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, сообщила геофизическая служба РАН.
Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, по восточному побережью полуострова объявлена угроза цунами. Проводится оповещение населения.
Солодов сообщил, что после землетрясения все службы переведены в режим повышенной готовности. Начинается оперативное обследование социальных учреждений и жилых домов. Информации о повреждениях пока не поступало.
Ранее на Камчатке был зафиксирован мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч.
Сообщалось также о землетрясении магнитудой 5,6, после которого было зафиксировано 16 афтершоков.
