Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Independent: в машине певца d4vd нашли останки пропавшей 15-летней девочки

По данным издания, у певца d4vd мог быть роман с пропавшей 15-летней девочкой, останки которой нашли в его машине.

Источник: Аргументы и факты

В США в машине певца d4vd (Дэвид Берк) обнаружили останки пропавшей более года назад девочки по имени Селеста, пишет The Independent.

«Тело, найденное в багажнике автомобиля, принадлежащего певцу d4vd, было опознано как 15-летняя девочка, пропавшая без вести почти 18 месяцев назад», — сказано в материале.

Уточняется, что на момент пропажи в Калифорнии в апреле 2024 года девочке было 13 лет. У нее и d4vd были одинаковые татуировки «Тсс…» на указательных пальцах правой руки. Мать Селесты рассказала, что ее дочь встречалась с человеком по имени Дэвид. Кроме того, по данным издания, в 2023 году в Сети появилась песня «Celeste», приписанная d4vd.

Ранее в сентябре стало известно, что в автомобиле d4vd нашли человеческие останки после жалобы на неприятный запах. Их обнаружили в сумке, которая находилась в багажнике. Тогда личность погибшего не раскрывалась.