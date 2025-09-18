Independent: в машине певца d4vd нашли останки пропавшей 15-летней девочки

Уточняется, что на момент пропажи в Калифорнии в апреле 2024 года девочке было 13 лет. У нее и d4vd были одинаковые татуировки «Тсс…» на указательных пальцах правой руки. Мать Селесты рассказала, что ее дочь встречалась с человеком по имени Дэвид. Кроме того, по данным издания, в 2023 году в Сети появилась песня «Celeste», приписанная d4vd.