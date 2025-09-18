Independent: в машине певца d4vd нашли останки пропавшей 15-летней девочки

В США в машине певца d4vd (Дэвид Берк) обнаружили останки пропавшей более года назад девочки по имени Селеста, пишет The Independent.
«Тело, найденное в багажнике автомобиля, принадлежащего певцу d4vd, было опознано как 15-летняя девочка, пропавшая без вести почти 18 месяцев назад», — сказано в материале.
Уточняется, что на момент пропажи в Калифорнии в апреле 2024 года девочке было 13 лет. У нее и d4vd были одинаковые татуировки «Тсс…» на указательных пальцах правой руки. Мать Селесты рассказала, что ее дочь встречалась с человеком по имени Дэвид. Кроме того, по данным издания, в 2023 году в Сети появилась песня «Celeste», приписанная d4vd.
Ранее в сентябре стало известно, что в автомобиле d4vd нашли человеческие останки после жалобы на неприятный запах. Их обнаружили в сумке, которая находилась в багажнике. Тогда личность погибшего не раскрывалась.